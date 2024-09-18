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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия выделяет 50 миллионов евро на лечение раненых бойцов ВСУ

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 16:25  •  7771 просмотра

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Правительство ФРГ продолжит медицинскую помощь Украине, выделив дополнительные 50 млн евро. Средства пойдут на лечение раненых украинских военных и гражданских в немецких клиниках без бюрократических процедур.

Украинцев, пострадавших в результате войны, и в дальнейшем будут лечить в Германии. Правительство ФРГ выделило на это дополнительные 50 миллионов евро. Об этом говорится в решении немецкого правительства, пишет УНН.

Детали

Германия приняла решение о дальнейшей медицинской помощи для Украины. Также Германия предоставляет до 50 млн евро на прием и лечение раненых украинских военных

- говорится в заявлении правительства ФРГ. 

Там заявили, что отныне расходы на стационарное лечение раненых на войне будут выделять без бюрократических процедур Федеральным ведомством администрации.

Эта поддержка также предусматривает помощь тяжелораненым солдатам, которые борются за свободу своей страны. Важно оказывать небюрократическую помощь солдатам, получившим ранения на войне. Благодаря найденному нами решению мы создаем безопасность для получения необходимого медицинского лечения в Германии

- заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.

Дополнение

В ведомстве также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в немецких клиниках уже прошли лечение 1173 тяжелораненых и травмированных украинских военных и гражданских лиц.

Эта помощь является императивом человечности - и мы продолжаем оказывать ее изо всех сил»

- подчеркивает министр внутренних дел Нэнси Фезер

Напомним,

В июле часть пациентов Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» отправили на лечение в Германию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика