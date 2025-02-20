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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121614 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182166 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146617 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138274 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117071 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107798 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102970 перегляди

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Німеччина розпочала будівництво нової системи ППО Arrow 3

Німеччина розпочала будівництво нової системи ППО Arrow 3

Київ • УНН

 • 71556 перегляди

Бундесвер почав будівництво системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф. Система зможе знищувати ракети на висоті до 100 км і планується бути повністю введеною в експлуатацію до 2030 року.

Керівництво Бундесверу розпочало роботу з будівництва системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф на південь від Берліна, повідомляє dpa-AFX, пише УНН.

Деталі

За словами представника федерального відомства із питань інфраструктури, охорони навколишнього середовища та послуг Бундесверу, намір полягає в тому, щоб досягти так званої початкової готовності системи озброєння у 2025 році. І "очікується, що всю систему буде повністю введено в експлуатацію до 2030 року".

Представник Федерального відомства у Бонні пояснив, що роботи у Гольцдорфі мають бути завершені до 2028 року. Що стосується двох інших локацій для Arrow у Німеччині, він сказав: "На півночі наразі розробляються основні документи для визначених там локацій, щоб на наступному етапі можна було розпочати конкретне планування будівництва. На півдні жодна локація поки що не визначена остаточно".

Ракети стануть частиною розширеної системи протиповітряної оборони та покликані закрити розриви.

Arrow здатна знищувати ракети, що наближаються, на висоті до 100 кілометрів, тобто за межами атмосфери. Це робиться для того, щоб зробити ворожі ракети максимально неефективними. Раніше такої можливості не було.

Інші системи ППО були частково демонтовані після закінчення холодної війни і зараз знову зміцнюються. Німеччина виступила з ініціативою створення європейської системи протиповітряної оборони (European Sky Shield Initiative/ESSI) у відповідь на російську агресію проти України.

Reuters: декілька країн зацікавились ізраїльською системою ПРО Arrow, яка успішно відбила масовані атаки Ірану 16.05.24, 16:36 • 23635 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
bundesverБундесвер
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
berlinБерлін

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