Німеччина розпочала будівництво нової системи ППО Arrow 3

Керівництво Бундесверу розпочало роботу з будівництва системи протиракетної оборони Arrow 3 на авіабазі Гольцдорф на південь від Берліна, повідомляє dpa-AFX, пише УНН.

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За словами представника федерального відомства із питань інфраструктури, охорони навколишнього середовища та послуг Бундесверу, намір полягає в тому, щоб досягти так званої початкової готовності системи озброєння у 2025 році. І "очікується, що всю систему буде повністю введено в експлуатацію до 2030 року".

Представник Федерального відомства у Бонні пояснив, що роботи у Гольцдорфі мають бути завершені до 2028 року. Що стосується двох інших локацій для Arrow у Німеччині, він сказав: "На півночі наразі розробляються основні документи для визначених там локацій, щоб на наступному етапі можна було розпочати конкретне планування будівництва. На півдні жодна локація поки що не визначена остаточно".

Ракети стануть частиною розширеної системи протиповітряної оборони та покликані закрити розриви.

Arrow здатна знищувати ракети, що наближаються, на висоті до 100 кілометрів, тобто за межами атмосфери. Це робиться для того, щоб зробити ворожі ракети максимально неефективними. Раніше такої можливості не було.

Інші системи ППО були частково демонтовані після закінчення холодної війни і зараз знову зміцнюються. Німеччина виступила з ініціативою створення європейської системи протиповітряної оборони (European Sky Shield Initiative/ESSI) у відповідь на російську агресію проти України.

Reuters: декілька країн зацікавились ізраїльською системою ПРО Arrow, яка успішно відбила масовані атаки Ірану