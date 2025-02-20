Германия начала строительство новой системы ПВО Arrow 3

ukenru
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
13:25 • 104990 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
12:09 • 101731 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
11:49 • 103960 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 107008 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
20 февраля, 09:25 • 108997 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 111647 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 138940 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141609 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136549 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 228323 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

20 февраля, 06:19 • 88533 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

20 февраля, 08:19 • 127463 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125177 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 111628 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87744 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

13:25 • 104990 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125177 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 128686 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 228323 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 241423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

15:26 • 15226 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

14:50 • 29193 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 34469 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

13:18 • 47691 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87744 просмотра
Актуальное
Германия начала строительство новой системы ПВО Arrow 3

Германия начала строительство новой системы ПВО Arrow 3

Киев  •  УНН

 • 8040 просмотра

Read in English

Бундесвер начал строительство системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Гольцдорф. Система сможет уничтожать ракеты на высоте до 100 км и планируется быть полностью введенной в эксплуатацию к 2030 году.

Руководство Бундесвера начало работу по строительству системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Хольцдорф к югу от Берлина, сообщает dpa-AFX, пишет УНН.

Детали

По словам представителя федерального ведомства по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг Бундесвера, намерение состоит в том, чтобы достичь так называемой начальной готовности системы вооружения в 2025 году. И "ожидается, что вся система будет полностью введена в эксплуатацию к 2030 году".

Представитель федерального ведомства в Бонне пояснил, что работы в Хольцдорфе должны быть завершены до 2028 года. Что касается двух других локаций для Arrow в Германии, он сказал: "На севере сейчас разрабатываются основные документы для определенных там локаций, чтобы на следующем этапе можно было начать конкретное планирование строительства. На юге ни одна локация пока не определена окончательно".

Ракеты станут частью расширенной системы противовоздушной обороны и призваны закрыть разрывы.

Arrow способна уничтожать приближающиеся ракеты на высоте до 100 километров, то есть за пределами атмосферы. Это делается для того, чтобы сделать вражеские ракеты максимально неэффективными. Ранее такой возможности не было.

Другие системы ПВО были частично демонтированы после окончания холодной войны и сейчас снова укрепляются. Германия выступила с инициативой создания европейской системы противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative/ESSI) в ответ на российскую агрессию против Украины.

Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана16.05.2024, 16:36 • 23548 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
bundesverБундесвер
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
berlinБерлин

Обратиться по вопросам размещения рекламы