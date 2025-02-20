Германия начала строительство новой системы ПВО Arrow 3
Киев • УНН
Бундесвер начал строительство системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Гольцдорф. Система сможет уничтожать ракеты на высоте до 100 км и планируется быть полностью введенной в эксплуатацию к 2030 году.
Руководство Бундесвера начало работу по строительству системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Хольцдорф к югу от Берлина, сообщает dpa-AFX, пишет УНН.
Детали
По словам представителя федерального ведомства по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг Бундесвера, намерение состоит в том, чтобы достичь так называемой начальной готовности системы вооружения в 2025 году. И "ожидается, что вся система будет полностью введена в эксплуатацию к 2030 году".
Представитель федерального ведомства в Бонне пояснил, что работы в Хольцдорфе должны быть завершены до 2028 года. Что касается двух других локаций для Arrow в Германии, он сказал: "На севере сейчас разрабатываются основные документы для определенных там локаций, чтобы на следующем этапе можно было начать конкретное планирование строительства. На юге ни одна локация пока не определена окончательно".
Ракеты станут частью расширенной системы противовоздушной обороны и призваны закрыть разрывы.
Arrow способна уничтожать приближающиеся ракеты на высоте до 100 километров, то есть за пределами атмосферы. Это делается для того, чтобы сделать вражеские ракеты максимально неэффективными. Ранее такой возможности не было.
Другие системы ПВО были частично демонтированы после окончания холодной войны и сейчас снова укрепляются. Германия выступила с инициативой создания европейской системы противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative/ESSI) в ответ на российскую агрессию против Украины.
Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана16.05.2024, 16:36 • 23548 просмотров