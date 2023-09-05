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Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 392552 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає зенітні установки, боєприпаси, бронетехніку та іншє озброєння, повідомляє уряд Німеччини, передає УНН.

Деталі

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з росією, надавши черговий пакет військової допомоги.

До пакету увійшли:

10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

Понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

27 тисяч 40-мм боєприпасів для гранатометів;

Броньований мостоукладач Beaver;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

20 000 захисних окулярів для солдатів;

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва прибули в Україну з Німеччини.

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