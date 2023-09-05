Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає зенітні установки, боєприпаси, бронетехніку та іншє озброєння, повідомляє уряд Німеччини, передає УНН.
Деталі
Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з росією, надавши черговий пакет військової допомоги.
До пакету увійшли:
10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;
Понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
27 тисяч 40-мм боєприпасів для гранатометів;
Броньований мостоукладач Beaver;
32 вантажівки Zetros;
4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
4 прикордонні автомобілі;
20 000 захисних окулярів для солдатів;
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва прибули в Україну з Німеччини.