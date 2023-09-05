Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине

Детали

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.

В пакет вошли:

10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллионов патронов для стрелкового оружия;

27 тысяч 40-мм боеприпасов для гранатометов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20 000 защитных очков для солдат;

Напомним

Ранее сообщалось, что боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии.