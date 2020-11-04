Нікосія вимагає від турецького судна "припинити незаконні дії" на кіпрському шельфі

У ньому сказано, що Кіпр “вимагає від корабля Barbaros Hayreddin Pasa негайно припинити свої незаконні дії”, які “представляють собою порушення міжнародного права і процедур безпеки на морі, а також є кримінальним злочином відповідно до законодавства Республіки Кіпр”

Ця заява пролунала у відповідь на поширене Анкарою повідомлення для середземноморських морських суден про те, що місія корабля Barbaros Hayreddin Pasa, супроводжуваного допоміжними судами TANUX 1 і Apollo Moon, триватиме до 16 лютого. У Нікосії цю місію охарактеризували як “незаконні операції у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі Республіки Кіпр”, про що також сказано у відповідному сповіщенні кіпрської сторони.

Довідка: Анкара багаторазово направляла судно Barbaros Hayreddin Pasa в ІЕЗ Кіпру після того, як в 2011 році Нікосія прийняла рішення почати розвідку газу на кіпрському шельфі. Туреччина, яка не визнає Республіку Кіпр з 1963 року, заперечує межі її ВЕЗ і заявляє, що не допустить проведення геолого-розвідувального буріння біля берегів острова без згоди турецько-кіпрської громади. За версією Анкари, супроводжувані військовими кораблями бурові судна Туреччини знаходяться в зоні газового родовища на підставі ліцензій, виданих Турецькою Республікою Північного Кіпру (ТРПК) — самопроголошеною державою, яка офіційно визнає тільки Анкара.