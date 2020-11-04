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Никосия требует от турецкого судна "прекратить незаконные действия" на кипрском шельфе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Никосия потребовала от турецкого сейсмографического судна RV Barbaros Hayreddin Pasa прекратить сейсморазведку в зоне газового месторождения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Это требование содержится в международном морском оповещении NAVTEX, которое Никосия распространила в среду, пишет УНН.

В нем сказано, что Кипр “требует от корабля Barbaros Hayreddin Pasa немедленно прекратить свои незаконные действия”, которые “представляют собой нарушение международного права и процедур безопасности на море, а также являются уголовным преступлением в соответствии с законодательством Республики Кипр”

Это заявление последовало в ответ на распространенное Анкарой уведомление для средиземноморских морских судов о том, что миссия корабля Barbaros Hayreddin Pasa, сопровождаемого вспомогательными судами TANUX 1 и Apollo Moon, продлится до 16 февраля. В Никосии эту миссию охарактеризовали как “незаконные операции в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Республики Кипр”, о чем также сказано в ответном оповещении кипрской стороны.

Справка: Анкара многократно направляла судно Barbaros Hayreddin Pasa в ИЭЗ Кипра после того, как в 2011 году Никосия приняла решение начать разведку газа на кипрском шельфе. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) — самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара.

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