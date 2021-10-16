"Ні фашизму і насильству": профспілки Італії вийшли на нову акцію після жорстоких протестів

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Основні профспілки Італії CGIL, CISL і UIL вийшли на мітинг, гаслом якого було "Ні фашизму і насильству, так - роботі, безпеці і правам". Багато з тих, хто брав участь в суботньому мітингу, розмахували червоним прапором CGIL, коли йшли від району поблизу головного вокзалу міста до центральної площі Сан-Джованні.

"Ми просимо конкретних дій, а не просто балаканини. Пора державі продемонструвати свою демократичну силу в забезпеченні дотримання законів і конституції", - сказав зі сцени генеральний секретар CGIL Мауріціо Ландіні.

"Країна, яка втрачає пам'ять, не може мати майбутнього", - додав він.

За оцінками організаторів, у заході взяли участь від 50 000 до 60 000 осіб. Очільник CISL П'єрпаоло Бомбадьєрі сказав, що кількість учасників досягла 100 000 осіб.

"Тримайтеся подалі від наших головних офісів, тримайтеся подалі від площ", - сказав Бомбардьєрі, посилаючись на жорстокі протести минулого тижня.

Що було раніше

Минулого тижня поліція заарештувала 12 осіб, включаючи лідерів ультраправої групи Forza Nuova, після того, як тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти обов'язкових "зелених пропусків" для всіх робітників.

Деякі групи прорвалися через поліцейські кордони, з метою дістатися до кабінету прем'єр-міністра, у той час як інші увірвалися в штаб-квартиру найбільшої італійської профспілки CGIL.

Заворушення минулого тижня викликали широке засудження, у тому числі з боку лідерів правої "Ліги" і партії "Братів Італії" Маттео Сальвіні і Джорджії Мелоні.

Два лідери Forza Nuova залишаються під вартою після рішення суду.