Масові заворушення в Римі: поліція затримала 12 осіб, серед них - партійні діячі

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Італійська поліція заарештували 12 осіб, в тому числі вищих посадових осіб правої партії "Forza Nuova", в ході зіткнень в Римі проти урядового розпорядження, про введення "Зеленого пропуску" (Green Pass) COVID-19 обов'язковим для всіх працівників. Про це інформує УНН з посиланням на агенства ANSA та Reuters.

Деталі

Тисячі людей вийшли на вулиці італійської столиці в суботу, скандуючи гасло "свобода, свобода". Бійки і зіткнення демонстрантів з поліцією відбулись під час демонстрації "No Green Pass" на площі Пьяцца-дель-Пополо в Римі. Демонстранти ринули на вулиці центру, поліція розганяла їх, застосувавши пожежні гідранти і сльозогінний газ. Лідери "Forza Nuova" Джуліано Кастелліно та Роберто Фіоре були заарештовані і доставлені в поліцейську дільницю. Деякі співробітники поліції були поранені.

Horrific scenes from last night protests. This morning the MSM is still trying to gaslight us with the whole predictable “it’s just a bunch of inconsequential anti-vax far right idiots” - fucking brace. #nogreenpass #holdtheline #italy pic.twitter.com/gfmJUKjxdA

— Campari Hold the line (@CampariWithSoda) October 10, 2021

"Вчорашній день - це демократична рана, акт образи Конституції, народжений Опором, акт, що порушив мир праці і його права...", - заявив генеральний секретар спілки CGIL Мауріціо Ландіні.

Прем'єр-міністр країни Маріо Драгі "засудив насильство, яке мало місце в різних містах Італії".

"Право на висловлення своїх ідей ніколи не може перерости в акти агресії та залякування. Уряд продовжує своє зобов'язання завершити кампанію вакцинації проти COVID-19 і дякує мільйонам італійців, які вже приєдналися до неї", - підкреслив Драгі.

Доповнення

Пропуск Green Pass - цифровий або паперовий сертифікат, що підтверджує, що його власник отримав принаймні одну дозу вакцини, здав негативний результат тесту або недавно одужав від коронавірусу, був запроваджений в Італії ще влітку, щоб спробувати запобігти поширенню інфекції і спонукати людей пройти вакцинацію.

Спочатку він був потрібен для входу в культурні та розважальні заклади, і масштаби його застосування поступово розширювалися. Минулого місяця уряд Італії зробив Green Pass обов'язковим для всіх робітників.

Відповідно до системи "Зелених пропусків" для робітників, прийнятої профспілками і роботодавцями, будь-який працівник, що не представив дійсну довідку про стан здоров'я з 15 жовтня, буде відсторонений від роботи без оплати, але не може бути звільнений.

Додамо

Більше 80% всіх італійців старше 12 років були повністю вакциновані.

#nogreenpass Il momento dell'assalto alle camionette della polizia vicino a #piazzadelpopolo pic.twitter.com/4zgk13GNfF

— Local Team (@localteamtv) October 10, 2021

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