Массовые беспорядки в Риме: полиция задержала 12 человек, среди них - партийные деятели

Тысячи людей вышли на улицы итальянской столицы в субботу, скандируя лозунг "свобода, свобода". Драки и столкновения демонстрантов с полицией произошли во время демонстрации "No Green Pass" на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Демонстранты хлынули на улицы центра, полиция разгоняла их, применив пожарные гидранты и слезоточивый газ. Лидеры "Forza Nuova" Джулиано Кастеллино и Роберто Фиоре были арестованы и доставлены в полицейский участок. Некоторые сотрудники полиции были ранены.

Horrific scenes from last night protests. This morning the MSM is still trying to gaslight us with the whole predictable "it's just a bunch of inconsequential anti-vax far right idiots" - fucking brace. #nogreenpass #holdtheline #italy

- Campari Hold the line (@CampariWithSoda) October 10, 2021

"Вчерашний день - это демократическая рана, акт обиды Конституции, рожденной Сопротивлением, акт, нарушил мир труда и его права...", - заявил генеральный секретарь союза CGIL Маурицио Ландини.

Премьер-министр страны Марио Драги "осудил насилие, которое имело место в различных городах Италии".

"Право на выражение своих идей никогда не может перерасти в акты агрессии и запугивания. Правительство продолжает свое обязательство завершить кампанию вакцинации против COVID-19 и благодарит миллионам итальянцев, которые уже присоединились к ней", - подчеркнул Драги.

Пропуск Green Pass - цифровой или бумажный сертификат, подтверждающий, что его владелец получил хотя бы одну дозу вакцины, сдал отрицательный результат теста или недавно выхдоровел от коронавируса, был введен в Италии еще летом, чтобы попытаться предотвратить распространение инфекции и побудить людей пройти вакцинацию.

Сначала он был нужен для входа в культурные и развлекательные заведения, и масштабы его применения постепенно расширялись. В прошлом месяце правительство Италии сделало Green Pass обязательным для всех работников.

Согласно системе "Зеленых пропусков" для рабочих, принятой профсоюзами и работодателями, любой работник, который не представил настоящую справку о состоянии здоровья с 15 октября, будет отстранен от работы без оплаты, но не может быть уволен.

Более 80% всех итальянцев старше 12 лет были полностью вакцинированы.

Il momento dellьassalto alle camionette della polizia vicino a #piazzadelpopolo

- Local Team (@localteamtv) October 10, 2021