Массовые беспорядки в Риме: полиция задержала 12 человек, среди них - партийные деятели

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108482 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118384 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105263 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104499 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132879 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120578 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159249 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143093 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179511 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172928 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 50662 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 63634 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 35470 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 76882 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 46829 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 118392 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 132883 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301456 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268340 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 108479 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119522 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159249 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117408 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117028 просмотра
Актуальное
Массовые беспорядки в Риме: полиция задержала 12 человек, среди них - партийные деятели

Массовые беспорядки в Риме: полиция задержала 12 человек, среди них - партийные деятели

Киев  •  УНН

 • 21843 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Итальянская полиция арестовали 12 человек, в том числе высших должностных лиц правой партии "Forza Nuova", в ходе столкновений в Риме против правительственного распоряжения о введении "Зеленого пропуска" (Green Pass) COVID-19 обязательным для всех работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентства ANSA и Reuters.

Детали

Тысячи людей вышли на улицы итальянской столицы в субботу, скандируя лозунг "свобода, свобода". Драки и столкновения демонстрантов с полицией произошли во время демонстрации "No Green Pass" на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Демонстранты хлынули на улицы центра, полиция разгоняла их, применив пожарные гидранты и слезоточивый газ. Лидеры "Forza Nuova" Джулиано Кастеллино и Роберто Фиоре были арестованы и доставлены в полицейский участок. Некоторые сотрудники полиции были ранены.

Horrific scenes from last night protests. This morning the MSM is still trying to gaslight us with the whole predictable "it's just a bunch of inconsequential anti-vax far right idiots" - fucking brace. #nogreenpass #holdtheline #italy pic.twitter.com/gfmJUKjxdA

- Campari Hold the line (@CampariWithSoda) October 10, 2021

"Вчерашний день - это демократическая рана, акт обиды Конституции, рожденной Сопротивлением, акт, нарушил мир труда и его права...", - заявил генеральный секретарь союза CGIL Маурицио Ландини.

Премьер-министр страны Марио Драги "осудил насилие, которое имело место в различных городах Италии".

"Право на выражение своих идей никогда не может перерасти в акты агрессии и запугивания. Правительство продолжает свое обязательство завершить кампанию вакцинации против COVID-19 и благодарит миллионам итальянцев, которые уже присоединились к ней", - подчеркнул Драги.

Дополнение

Пропуск Green Pass - цифровой или бумажный сертификат, подтверждающий, что его владелец получил хотя бы одну дозу вакцины, сдал отрицательный результат теста или недавно выхдоровел от коронавируса, был введен в Италии еще летом, чтобы попытаться предотвратить распространение инфекции и побудить людей пройти вакцинацию.

Сначала он был нужен для входа в культурные и развлекательные заведения, и масштабы его применения постепенно расширялись. В прошлом месяце правительство Италии сделало Green Pass обязательным для всех работников.

Согласно системе "Зеленых пропусков" для рабочих, принятой профсоюзами и работодателями, любой работник, который не представил настоящую справку о состоянии здоровья с 15 октября, будет отстранен от работы без оплаты, но не может быть уволен.

Добавим

Более 80% всех итальянцев старше 12 лет были полностью вакцинированы.

#nogreenpass Il momento dellьassalto alle camionette della polizia vicino a #piazzadelpopolo pic.twitter.com/4zgk13GNfF

- Local Team (@localteamtv) October 10, 2021

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы