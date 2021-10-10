Массовые беспорядки в Риме: полиция задержала 12 человек, среди них - партийные деятели

КИЕВ. 10 октября. УНН. Итальянская полиция арестовали 12 человек, в том числе высших должностных лиц правой партии "Forza Nuova", в ходе столкновений в Риме против правительственного распоряжения о введении "Зеленого пропуска" (Green Pass) COVID-19 обязательным для всех работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентства ANSA и Reuters.