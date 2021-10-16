"Нет фашизму и насилию": профсоюзы Италии вышли на новую акцию после жестоких протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Крупнейшие профсоюзы рабочих Италии собрались в Риме в субботу после жестоких протестов в минувшие выходные против COVID-пропуска и нападения на штаб-квартиру крупнейшего итальянского профсоюза CGIL, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Основные профсоюзы Италии CGIL, CISL и UIL вышли на митинг, лозунгом которого было "Нет фашизму и насилию, да - работе, безопасности и правам". Многие из тех, кто участвовал в субботнем митинге, размахивали красным флагом CGIL, когда шли от района, близкого к главному вокзалу города, к центральной площади Сан-Джованни.
"Мы просим конкретных действий, а не просто болтовни. Пора государству продемонстрировать свою демократическую силу в обеспечении соблюдения законов и конституции", - сказал со сцены генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини.
"Страна, теряющая память, не может иметь будущего", - добавил он.
По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие от 50 000 до 60 000 человек. Глава CISL Пьерпаоло Бомбадьери сказал, что число участников достигло 100 000 человек.
"Держитесь подальше от наших головных офисов, держитесь подальше от площадей", - сказал Бомбардьер, ссылаясь на жестокие протесты на прошлой неделе.
Что было ранее
На прошлой неделе полиция арестовала 12 человек, включая лидеров крайне правой группы Forza Nuova, после того, как тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против обязательных "зеленых пропусков" для всех рабочих.
Некоторые группы прорвались через полицейские кордоны, с целью добраться до кабинета премьер-министра, в то время как другие ворвались в штаб-квартиру крупнейшего итальянского профсоюза CGIL.
Беспорядки на прошлой неделе вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны лидеров правой "Лиги" и партии "Братьев Италии" Маттео Сальвини и Джорджии Мелони.
Два лидера Forza Nuova остаются под стражей после решения суда.