Незаконно отримував відшкодування ПДВ: на кордоні з Польщею затримали громадянина України

Незаконно отримував відшкодування ПДВ: на кордоні з Польщею затримали громадянина України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На кордоні з Польщею був затриманий українець, що пред’являв неправдиві документи, які підтверджують покупки в Польщі з можливістю відшкодування ПДВ під час митного оформлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio.
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Як повідомляється, працівники Центрального антикорупційного бюро (CBA) затримали громадянина України, який мав вимагати відшкодування ПДВ на кордоні. Відомо, що це ще одна особа, яка була затримана в рамках розслідування хабарів для працівників митниці.
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“Висновки слідства показують, що затриманий пред’являв неправдиві документи, які підтверджують покупки в Польщі з можливістю відшкодування ПДВ під час митного оформлення. Вони склали понад 200 тисяч злотих. В обмін на допомогу затриманий мав сплачувати хабарі митникам”, — сказано у повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що суд вирішив арештувати підозрюваного на три місяці. Наразі у цій справі звинувачено понад 40 осіб.
Нагадаємо
У лютому 2020 року СБУ блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого податку на додану вартість у розмірі півмільярда гривень.