Незаконний видобуток граніту виявили на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Житомирщині правоохоронці виявили незаконний видобуток граніту, який наразі призупинено. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Поліцейські встановили, що у серпні Державною службою геології та надр України було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами одному з підприємств у Коростишівському районі за порушення вимог законодавства до їх усунення. Відповідні посадові особи були попереджені про прийняття цього рішення й мали припинити роботи з видобутку надр.
Однак, під час перевірки дотримання вказаних обмежень оперативники виявили роботу спеціальної техніки товариства, що вказувало на ведення подальшої розробки родовища. Зокрема, на момент візиту поліцейських працювала канатопильна машина, екскаватор, фронтальний навантажувач та інше устаткування.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Посадовим особам підприємства за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення може загрожувати до 3 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває.