Незаконную добычу гранита обнаружили в Житомирской области

Полицейские установили, что в августе Государственной службой геологии и недр Украины было приостановлено действие специального разрешения на пользование недрами одному из предприятий в Коростышевском районе за нарушение требований законодательства до их устранения. Соответствующие должностные лица были предупреждены о принятии этого решения и должны были прекратить работы по добыче недр.



Однако, во время проверки соблюдения указанных ограничений оперативники обнаружили работу специальной техники общества, что указывало на ведение дальнейшей разработки месторождения. В частности, на момент визита полицейских работали канатопильная машина, экскаватор, фронтальный погрузчик и другое оборудование.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам предприятия за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения может грозить до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.