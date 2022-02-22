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Невідомі у Києві обстріляли будинок з адвокатським офісом з гранатомета

Невідомі у Києві обстріляли будинок з адвокатським офісом з гранатомета

Київ • УНН

 • 140491 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Києві невідомі з гранатомета обстріляли будівлю, де розташована адвокатська контора. Про це інформує ГУНП у Києві, пише УНН.

Цитата:

“Сьогодні вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно скерував за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо

У центрі Києва біля обмінника нещодавно сталася стрілянина. У поліції повідомили, що до управління поліції доставили близько 10 осіб.

А 25 січня представник інкасаторської служби влаштував стрілянину там же - неподалік Головного управління Служби безпеки.

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