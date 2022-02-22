Невідомі у Києві обстріляли будинок з адвокатським офісом з гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Києві невідомі з гранатомета обстріляли будівлю, де розташована адвокатська контора. Про це інформує ГУНП у Києві, пише УНН.
Цитата:
“Сьогодні вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно скерував за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо
У центрі Києва біля обмінника нещодавно сталася стрілянина. У поліції повідомили, що до управління поліції доставили близько 10 осіб.
А 25 січня представник інкасаторської служби влаштував стрілянину там же - неподалік Головного управління Служби безпеки.