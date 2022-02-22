Неизвестные в Киеве обстреляли дом с адвокатским офисом из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня ночью в Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание, где расположена адвокатская контора. Об этом информирует ГУНП в Киеве, пишет УНН.
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“Сегодня ночью в полицию Киева поступила информация о том, что в здании, где на одном из этажей расположена адвокатская контора, раздался взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу взрывотехническую службу и следственно-оперативную группу”, - говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых - профессиональная деятельность адвокатов.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним
В центре Киева возле обменника недавно случилась стрельба. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили около 10 человек.
А 25 января представитель инкассаторской службы устроил стрельбу там же - неподалеку от Главного управления Службы безопасности.