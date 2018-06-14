Невідомі на Одещині зв'язали та пограбували родину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Одеській області група невідомих осіб увірвалася до будинку, зв'язала та побила його мешканців, після чого вкрала гроші і зникла. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“Сьогодні о 6 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що четверо невідомих у масках, шляхом зламу віконних грат, проникли до будинку жителів с. Кароліно-Бугаз. Зловмисники зв’язали та побили господарів. Після чого викрали грошові кошти та зникли з місця події. Потерпілих із численними травмами госпіталізовано до медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, у Київській області троє рецидивістів пограбували таксиста, який їх підвозив.