Неповнолітня дівчина вистрибнула з 6 поверху на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Київщині поліцейські розслідують самогубство неповнолітньої дівчини, яка вистрибнула з 6 поверху багатоповерхівки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
У місті Українка, що на Обухівщині, 14-річна школярка вистрибнула з балкону загального користування, розташованого на 6 поверсі багатоповерхівки. Загибла дівчина залишила батькам передсмертну записку, в якій просила нікого в її смерті не винити.
Встановлено, що неповнолітня проживала разом з батьками у с.Трипілля і навчалась в одній зі шкіл м. Українка. Наразі працівники поліції перевіряють різні версії, що штовхнули дитину зробити смертельний крок.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з додатковою відміткою "самогубство". Триває слідство.