Несовершеннолетняя девушка выпрыгнула с 6 этажа в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киевской области полицейские расследуют самоубийство несовершеннолетней девушки, которая выпрыгнула с 6 этажа многоэтажки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В городе Украинка, что в Обуховском районе, 14-летняя школьница выпрыгнула с балкона общего пользования, расположенного на 6 этаже многоэтажки. Погибшая девушка оставила родителям предсмертную записку, в которой просила никого в ее смерти не винить.
Установлено, что несовершеннолетняя проживала вместе с родителями в с.Триполье и училась в одной из школ г. Украинка. Сейчас сотрудники полиции проверяют различные версии, что натолкнуло ребенка сделать смертельный шаг.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Продолжается следствие.