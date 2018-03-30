Неподалік Львова виявили підпільний цех з виготовлення елітного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Співробітники Управління захисту економіки Львівщини за процесуального керівництва військової прокуратури припинили діяльність міні-цеху, де виготовляли фальсифіковані алкогольні напої, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Фальсифіковану горілку в подальшому реалізовували у торгових закладах Львова та області.
Підпільна гуральня функціонувала неподалік Львова. Правоохоронці встановили, що до організації її діяльності причетний 46 річний мешканець області.
“В міні-цеху було виявлено та вилучено понад 600 літрів спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, близько 1700 марок акцизного збору з ознаками підробки, понад 200 пляшок вже готової продукції, яка реалізовувалась під виглядом горілки відомих в Україні торгових марок. Окрім того, на підпільному підприємстві зберігалося два десятки так званих "бегів" (м’яких контейнерів) об’ємом по 2 літри кожний з алкогольними напоями популярних елітних брендів”, — йдеться у повідомленні.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, за оцінками експертів алкогольної галузі, тіньовий ринок “задавив” легальних виробників алкоголю. На підтвердження цього свідчать і дані офіційної держстатистики: за перші два місяці 2018 року в Україні було вироблено 1,68 млрд дал. горілки та інших міцних спиртних напоїв, що на 56,2% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Зауважимо, що нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік.