Немає нічого неможливого: Фонсека оцінив шанси “Роми” на вихід до фіналу Ліги Європи

Цитата

Колишній наставник “Шахтаря” вірить у прохід римлян до фіналу попри поразку від “Манчестер Юнайтед” у першій грі 1/2 фіналу ЛЄ.

“У порівнянні з нами суперник буде точно більш свіжим. Крім того, у нього є перевага за підсумками першого матчу. Тому „МЮ“ може відчувати себе більш спокійно. Втім, ми хочемо перемогти і маємо намір битися до кінця. Потрібно залишатися реалістами. Звичайно ж, виграти з рахунком 4:0 — це складне завдання. Однак я бачив у футболі дуже багато. Немає нічого неможливого”, — наголосив португалець.

Доповнення

Поступившись у крайній грі на виїзді від “Сампдорії” (0:2), “Рома” зазнала четвертої поразки в п’яти останніх матчах. Зустріч “Рома” — “Манчестер Юнайтед” пройде сьогодні на “Стадіо Олімпіко”.