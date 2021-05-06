Нет ничего невозможного: Фонсека оценил шансы "Ромы" на выход в финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Главный тренер римской "Ромы" Паулу Фонсека дал комментарий перед вторым противостоянием полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Бывший наставник "Шахтера" верит в проход римлян к финалу несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед" в первой игре 1/2 финала ЛЕ.
"По сравнению с нами соперник будет точно более свежим. Кроме того, у него есть преимущество по итогам первого матча. Поэтому "МЮ" может чувствовать себя более спокойно. Впрочем, мы хотим победить и намерены биться до конца. Нужно оставаться реалистами. Конечно же, выиграть со счетом 4: 0 - это сложная задача. Однако я видел в футболе очень много. Нет ничего невозможного ", - отметил португалец.
дополнение
Уступив в крайней игре на выезде от "Сампдории" (0: 2), "Рома" потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах. Встреча "Рома" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня на "Стадио Олимпико".