Негода у В'єтнамі: є жертви

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В результаті повені, викликаної тайфуном Шантінь, в північній провінції В'єтнаму Йенбай загинули 20 осіб, 14 осіб отримали поранення, 16 - зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на VN Express.

Рятувальники евакуювали місцевих жителів більш ніж з 700 будинків.

В результаті удару стихії зруйновані 97 будинків, знищено понад 1,9 тисячі гектарів врожаю.

Від негоди найбільше постраждала провінція Йенбай. Там загинули 10 осіб, зруйновано понад 600 будинків.

Нагадаємо, в результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 людей загинули, ще 39 отримали травми.

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