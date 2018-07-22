Негода у В'єтнамі: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В результаті повені, викликаної тайфуном Шантінь, в північній провінції В'єтнаму Йенбай загинули 20 осіб, 14 осіб отримали поранення, 16 - зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на VN Express.
Рятувальники евакуювали місцевих жителів більш ніж з 700 будинків.
В результаті удару стихії зруйновані 97 будинків, знищено понад 1,9 тисячі гектарів врожаю.
Від негоди найбільше постраждала провінція Йенбай. Там загинули 10 осіб, зруйновано понад 600 будинків.
Нагадаємо, в результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 людей загинули, ще 39 отримали травми.