Негода у В'єтнамі: є жертви

Рятувальники евакуювали місцевих жителів більш ніж з 700 будинків.

В результаті удару стихії зруйновані 97 будинків, знищено понад 1,9 тисячі гектарів врожаю.

Від негоди найбільше постраждала провінція Йенбай. Там загинули 10 осіб, зруйновано понад 600 будинків.



Нагадаємо, в результаті проливних дощів на північному заході Китаю 12 людей загинули, ще 39 отримали травми.