Непогода во Вьетнаме: есть жертвы

Спасатели эвакуировали местных жителей более чем из 700 домов.

В результате удара стихии разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тысячи гектаров урожая.

От непогоды наиболее пострадала провинция Йенбай. Там погибли 10 человек, разрушены более 600 домов.



Напомним, в результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.