Непогода во Вьетнаме: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате наводнения, вызванного тайфуном Шантинь, в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 20 человек, 14 человек получили ранения, 16 - пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VN Express.
Спасатели эвакуировали местных жителей более чем из 700 домов.
В результате удара стихии разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тысячи гектаров урожая.
От непогоды наиболее пострадала провинция Йенбай. Там погибли 10 человек, разрушены более 600 домов.
Напомним, в результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.