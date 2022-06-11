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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47307 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95621 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 132145 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 183470 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 179677 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175586 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 151204 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116517 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 109373 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 315378 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Неділя обіцяє бути спекотною

Неділя обіцяє бути спекотною

Київ • УНН

 • 142043 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На переважній частині України триматиметься суха та спекотна погода. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Укргідрометеоцентром.

Деталі

У неділю, за пронозами синоптиків, переважно без опадів, лише у північній частині, Вінницькій та Одеській областях вдень в окремих районах короткочасний дощ, гроза, 13 червня на заході та сході, 14 червня в Україні, крім південної частини, а вдень і західних областей, місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер північних напрямків, помірний.

Як очікують метеорологи, температура вночі 14-20°, у західних областях 10-15°; вдень 12-13 червня 28-34°, у західних областях, а 14 червня на більшій частині території 23-28°.

На Київщині найближчої ночі без опадів, завтра вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Українські Національні Новини

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