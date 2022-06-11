Неділя обіцяє бути спекотною

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У неділю, за пронозами синоптиків, переважно без опадів, лише у північній частині, Вінницькій та Одеській областях вдень в окремих районах короткочасний дощ, гроза, 13 червня на заході та сході, 14 червня в Україні, крім південної частини, а вдень і західних областей, місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер північних напрямків, помірний.

Як очікують метеорологи, температура вночі 14-20°, у західних областях 10-15°; вдень 12-13 червня 28-34°, у західних областях, а 14 червня на більшій частині території 23-28°.

На Київщині найближчої ночі без опадів, завтра вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.