Воскресенье обещает быть жарким

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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 56023 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 97989 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 75024 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53646 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73454 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66556 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. На большей части Украины будет держаться сухая и жаркая погода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Укргидрометеоцентром.

Детали 

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, лишь в северной части, Винницкой и Одесской областях днем ​​в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, 13 июня на западе и востоке, 14 июня в Украине, кроме южной части, а днем и западных областей, местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер северных направлений, умеренный.

Как ожидают метеорологи, температура ночью 14-20°, в западных областях 10-15°; днем 12-13 июня 28-34°, в западных областях, а 14 июня на большей части территории 23-28°.

В Киевской области в ближайшую ночь без осадков, завтра днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем ​​28-33°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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