Небезпека прориву дамби на Львівщині минула – ДСНС

"Протягом вчорашнього дня вода стрімко спадала у цьому місці, наші моніторингові групи працюють на місці, і станом на зараз вона продовжує спадати, відповідно загроза (прориву дамби, - ред.) набагато зменшується, про це ми вже не говоримо", - зазначили у пресслужбі.

Як раніше повідомлялося в УНН, на Львівщині через підвищення рівня води у річці Стрвяж попереджали про можливий прорив дамби та підтоплення 7 сіл у Самбірському районі.