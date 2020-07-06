Небезпека прориву дамби на Львівщині минула – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Львівщині минула загроза прориву дамби через підвищення рівня води у річці Стрвяж, там як протягом останньої доби вода у водоймі почала стрімко спадати. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.
"Протягом вчорашнього дня вода стрімко спадала у цьому місці, наші моніторингові групи працюють на місці, і станом на зараз вона продовжує спадати, відповідно загроза (прориву дамби, - ред.) набагато зменшується, про це ми вже не говоримо", - зазначили у пресслужбі.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Львівщині через підвищення рівня води у річці Стрвяж попереджали про можливий прорив дамби та підтоплення 7 сіл у Самбірському районі.