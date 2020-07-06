Опасность прорыва дамбы во Львовской области прошла - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львовской области миновала угроза прорыва дамбы из-за повышения уровня воды в реке Стрвяж, там за последние сутки вода в водоеме начала стремительно падать. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"В течение вчерашнего дня вода стремительно падала в этом месте, наши мониторинговые группы работают на месте, и по состоянию на сейчас она продолжает падать, соответственно угроза (прорыва дамбы, - ред.) намного уменьшается, об этом мы уже не говорим", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось в УНН, во Львовской области из-за повышения уровня воды в реке Стрвяж предупреждали о возможном прорыве дамбы и подтоплении 7 сел в Самборском районе.