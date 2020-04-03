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Небезпечна птахофабрика продовжує працювати під Харковом

Небезпечна птахофабрика продовжує працювати під Харковом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Всупереч рішенню суду небезпечна птахофабрика на Харківщині продовжує свою роботу, передає УНН.

Йдеться про птахофабрику “Курганський бройлер” (Агромарс). Рішення зупинити роботу птахофабрики виніс Харківський окружний адміністративний суд ще в листопаді 2019 року, через порушення птахофабрикою вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Рішення першої інстанції підтвердила апеляція.

Тоді суд підтвердив, що робота птахофабрики створює загрозу життю та здоров’ю людей. Оскільки будівлі матеріального складу, приміщення адміністративно побутового корпусу, вагової, механічної майстерні, автогаражу, забійного цеху, операторної АЗС, побутових приміщень на бригадах пташників — не обладнані системами протипожежного захисту.

Окрім того, суд встановив, що на птахофабриці немає працездатних засобів протипожежного захисту, на побутових кондиціонерах відсутні автономні пристрої електричного захисту, а в адміністративно-побутовому корпусі компанії немає підводів води до пожежного крана.

“Приміщення в аварійному стані, немає засобів індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані. Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати людей працювати з цією технікою — це кримінальний злочин. Але компанія живе поза державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду”, — наголосив колишній директор Олексій Таранов.

Утім, попри судову заборону, птахофабрика продовжує свою роботу. Це стало відомо УНН у ході телефонної розмови зі співробітниками підприємства.

“Так, ми працюємо”, — підтвердив один із диспетчерів птахофабрики, який не представився.

Журналісти редакції мали також телефонну розмову із директором підприємства. Останній відмовився підтверджувати або спростовувати роботу птахофабрики, і вказав, що надасть цю інформацію у відповідь на письмовий запит редакції.

Додамо, що УНН телефонував директору підприємства на робочий телефон. Що також свідчить про те, що птахофабрика — працює, а її співробітники — перебувають на робочому місці.

УНН також очікує відповіді від харківського управління ДСНС з приводу вказаної ситуації.

Нагадаємо, несвоєчасний контроль за пожежною безпекою на підприємствах призводить до таких трагедій, як пожежа в санаторії “Вікторія”, де загинуло троє дітей, пожежа в одеському готелі “Токіо Стар”, де загинуло 9 людей або пожежа в одеському коледжі, де загинуло 16 людей. 

Як повідомляв УНН, колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме до загибелі 32 людей.

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