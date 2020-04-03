Опасная птицефабрика продолжает работать под Харьковом

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71968 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98120 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106307 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91797 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103507 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 112961 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 85986 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 86146 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

18:16 • 32341 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 85755 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 106304 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 112961 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 141360 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184076 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 168728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 86161 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104367 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109845 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108172 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107689 просмотра
Актуальное
Опасная птицефабрика продолжает работать под Харьковом

Опасная птицефабрика продолжает работать под Харьковом

Киев  •  УНН

 • 84276 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вопреки решению суда опасная птицефабрика в Харьковской области продолжает свою работу, передает УНН.

Речь идет о птицефабрике "Курганский бройлер" (Агромарс). Решение остановить работу птицефабрики вынес Харьковский окружной административный суд еще в ноябре 2019 года, из-за нарушения птицефабрикой требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Решение первой инстанции подтвердила апелляция.

Тогда суд подтвердил, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей. Поскольку здания материального склада, помещения административно бытового корпуса, весовой, механической мастерской, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников - не оборудованы системами противопожарной защиты.

Кроме того, суд установил, что на птицефабрике нет работающих средств противопожарной защиты, на бытовых кондиционерах отсутствуют автономные устройства электрической защиты, а в административно-бытовом корпусе компании нет подводов воды к пожарному крану.

"Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой - это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда", - отметил бывший директор Алексей Таранов.

Впрочем, несмотря на судебный запрет, птицефабрика продолжает свою работу. Это стало известно УНН в ходе телефонного разговора с сотрудниками предприятия.

"Да, мы работаем", - подтвердил один из диспетчеров птицефабрики, который не представился.

Журналисты редакции имели также телефонный разговор с директором предприятия. Последний отказался подтверждать или опровергать работу птицефабрики, и указал, что предоставит эту информацию в ответ на письменный запрос редакции.

Добавим, что УНН звонил директору предприятия на рабочий телефон. Что также свидетельствует о том, что птицефабрика - работает, а ее сотрудники - находятся на рабочем месте.

УНН также ожидает ответа от харьковского управления ГСЧС по поводу указанной ситуации.

Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.

Как сообщал УНН, бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия, а именно к гибели 32 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы