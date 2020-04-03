Опасная птицефабрика продолжает работать под Харьковом

Речь идет о птицефабрике "Курганский бройлер" (Агромарс). Решение остановить работу птицефабрики вынес Харьковский окружной административный суд еще в ноябре 2019 года, из-за нарушения птицефабрикой требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Решение первой инстанции подтвердила апелляция.

Тогда суд подтвердил, что работа птицефабрики создает угрозу жизни и здоровью людей. Поскольку здания материального склада, помещения административно бытового корпуса, весовой, механической мастерской, автогаража, убойного цеха, операторной АЗС, бытовых помещений на бригадах птичников - не оборудованы системами противопожарной защиты.

Кроме того, суд установил, что на птицефабрике нет работающих средств противопожарной защиты, на бытовых кондиционерах отсутствуют автономные устройства электрической защиты, а в административно-бытовом корпусе компании нет подводов воды к пожарному крану.

"Помещение в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой - это уголовное преступление. Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда", - отметил бывший директор Алексей Таранов.

Впрочем, несмотря на судебный запрет, птицефабрика продолжает свою работу. Это стало известно УНН в ходе телефонного разговора с сотрудниками предприятия.

"Да, мы работаем", - подтвердил один из диспетчеров птицефабрики, который не представился.

Журналисты редакции имели также телефонный разговор с директором предприятия. Последний отказался подтверждать или опровергать работу птицефабрики, и указал, что предоставит эту информацию в ответ на письменный запрос редакции.

Добавим, что УНН звонил директору предприятия на рабочий телефон. Что также свидетельствует о том, что птицефабрика - работает, а ее сотрудники - находятся на рабочем месте.

УНН также ожидает ответа от харьковского управления ГСЧС по поводу указанной ситуации.

Напомним, несвоевременный контроль за пожарной безопасностью на предприятиях приводит к таким трагедиям, как пожар в санатории "Виктория", где погибли трое детей, пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек или пожар в одесском институте, где погибли 16 человек.

Как сообщал УНН, бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия, а именно к гибели 32 человек.