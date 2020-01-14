Пожежа у “Токіо Стар” та Одеському коледжі: екскерівнику ДСНС на Одещині повідомили про підозру

КИЇВ. 14 січня. УНН. Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме до загибелі 32 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.