Пожежа у “Токіо Стар” та Одеському коледжі: екскерівнику ДСНС на Одещині повідомили про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме до загибелі 32 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області. Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов’язки.

"У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території Одеса сталося чотири масштабні пожежі: на території комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія”; на території комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр психічного здоров’я";у приміщенні готелю "Токіо Стар“;у приміщенні ДВНЗ “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”, — йдеться в повідомленні.

Також, вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 9 осіб.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих.

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