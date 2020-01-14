Пожар в "Токио Стар" и Одесском колледже: экс-руководителю ГСЧС в Одесской области сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 32 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности.
“В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошли четыре масштабные пожары: на территории коммунального внешкольного учебного заведения ”Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс “Виктория”, на территории коммунального некоммерческого предприятия “Одесский областной центр психического здоровья”; в помещении гостиницы “Токио Стар”; в помещении ДВНЗ “Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”, — говорится в сообщении.
Также, указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.
Напомним, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице “Токио Стар”, погибли 9 человек.
Как сообщалось, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.