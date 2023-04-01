Не посилення контролю, а додатковий сервіс - МОЗ про е-рецепт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Впровадження електронного рецепта – це не посилення контролю, а лише додатковий сервіс. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ми контроль не посилюємо. Усе те, що було до 1 квітня, залишається, з'явився додатковий сервіс, додатковим сервісом являється електронний рецепт для того, щоб ми розпочали відстежувати, хто, що виписує, на яку групу препаратів, де відпускається, на яку хворобу виписують той чи інший препарат", - сказав Ляшко.
Деталі
Він зазначив, що МОЗ буде відправляти на переатестацію лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами
«На це потрібно впливати, тому що за самолікуванням криється велика проблема. У нас на сьогодні формується така думка, що аптечний працівник чи фармацевт є лікарем, який повинен володіти ситуацією й розпочинати лікувати прямо в аптеці», - розповів міністр.
Доповнення
З 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану. МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків.
У МОЗ повідомили, на які ліки потрібен рецепт.