НБУ запропонував припинити випуск монет номіналом 1-5 та 25 копійок

Згідно з проектом постанови НБУ “Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів”, запропоновано припинити карбування монет: номіналами 1, 2, 5 копійок (оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги) та монет номіналом 25 копійок (оскільки у разі відсутності монет номіналами 1, 2 та 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками). Водночас, наголосили у прес-службі регулятора, усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу.

“Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів (додатковим випуском)”, — уточнили у відомстві.

Крім того, проектом постанови НБУ передбачається заокруглювати суми: у разі відсутності монет, від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок, сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.