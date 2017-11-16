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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20670 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48998 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53752 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48468 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 92874 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100057 просмотра

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НБУ предложил прекратить выпуск монет номиналом 1-5 и 25 копеек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальный банк Украины подготовил проект постановления об отказе от чеканки монет мелкого номинала - 1, 2, 5 и 25 копеек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.

Согласно проекту постановления НБУ "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", предложено прекратить чеканку монет: номиналом 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги) и монет номиналом 25 копеек (поскольку в случае отсутствия монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек НЕ бУДУТ размениваться 10 копейками). В то же время, отметили в пресс-службе регулятора, все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

"Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском)", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, проектом постановления НБУ предполагается округлять суммы: в случае отсутствия монет от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек, сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Украинские Национальные Новости

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