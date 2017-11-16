НБУ предложил прекратить выпуск монет номиналом 1-5 и 25 копеек

Согласно проекту постановления НБУ "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", предложено прекратить чеканку монет: номиналом 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги) и монет номиналом 25 копеек (поскольку в случае отсутствия монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек НЕ бУДУТ размениваться 10 копейками). В то же время, отметили в пресс-службе регулятора, все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

"Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском)", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, проектом постановления НБУ предполагается округлять суммы: в случае отсутствия монет от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек, сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.