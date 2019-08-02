НБУ з початку року продав пам’ятних та інвестиційних монет майже на 170 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам’ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ у відповідь на інформаційний запит.
"За перше півріччя 2019 року Національний банк реалізував 913,49 тис. штук пам’ятних та інвестиційних монет на загальну суму 169,16 млн грн", - повідомили в НБУ.
Також повідомили, що тираж монет, випущених з початку року, становить 482 500 штук.
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Нагадаємо, наприкінці квітня Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 50 гривень, присвячену наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України.