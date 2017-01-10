НБУ проведе сьогодні аукціон з продажу 100 млн дол.

“Повідомляємо, що сьогодні, 10 січня 2017 року, оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону – до 100 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 6 січня зменшився на 96,7 млн дол.