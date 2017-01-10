НБУ проведет сегодня аукцион по продаже 100 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже 100 млн долларов США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Сообщаем, что сегодня, 10 января 2017 года, объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 100 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 6 января уменьшился на 96,7 млн долл.