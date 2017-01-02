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НБУ ліквідував більшість банків незаконно – експерт

НБУ ліквідував більшість банків незаконно – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У будь-якій європейській країні Центробанк спочатку має довести у суді незаконність діяльності того чи іншого банку, а вже потім ліквідовувати. В Україні ж ліквідація банків відбувається за суб’єктивної думки куратора Нацбанку. Про це в коментарі УНН заявив економічний експерт Олександр Охрименко.

За його словами, безконтрольність Нацбанку, яка призвела до хаосу на ринку, розпочалась у 2014 році — коли було скасовано погодження постанов НБУ у Мін’юсті.

“Раніше будь-яка постанова НБУ мала проходити через Мін’юст. Але в новому законі вирішили, що це не потрібно і це прибрали, тому він став безконтрольним. НБУ дійсно порушував законодавство дуже суттєво. І були випадки, коли суд фактично визнавав рішення НБУ незаконним, але там відмовлялися виконувати рішення суду. При чому, у випадку, коли суд каже, що постанова законна — НБУ погоджується із цим, друкує це рішення, а як тільки суд признає це незаконним — НБУ каже, що суд це зробив неправильно.

Фактично на сьогоднішній момент ми бачимо повністю розвал банківської системи і нехтування законодавством”, — зазначив він.

О.Охрименко розповів, що в будь-якій цивілізованій країні, незаконність діяльності банку має бути доказана у суді.

“Для того, щоб закрити будь-який банк, Центробанк повинен доказати, що дійсно мало місце порушення. Тобто, навіть якщо банк звинувачують у відмиванні коштів — то в усіх країнах є справа, і рішення суду, яке підтверджує факт відмивання грошей, а вже потім закриття.

Що робить наш Нацбанк — його фахівець, скажімо так, приходить, приймає рішення, при чому іноді незаконне, бо хабарі ніхто не відміняв, і в результаті ми бачимо, що закрили банк тому, що він начебто відмивав гроші, але ніякого рішення суду і підтверджуючих фактів цьому немає. Є просто заява працівника НБУ, що напевно він відмивав гроші, але от чітко вони не знають”, — пояснив експерт.

За словами О.Охрименко,зараз йде банальний переділ банківського сектору.

“І дехто цим дуже задоволений”, — наголосив він.

Він також зауважив, що під час так званої чистки банківського сектору, арештовувати банкірів недоречно, оскільки досі не з’ясовано, хто насправді винен у ліквідації банків.

“Дуже часто НБУ вводить у банк так званого куратора. Куратор фактично контролює роботу банку. Але дуже часто бувало так, що саме куратор доводить банк до банкрутства, а після цього НБУ його ліквідовує. Тому тут виникає питання, а яка відповідальність куратора? Чи не було там зловживань? Адже у нас було багато фактів, коли НБУ заявляв: „от коли ми зайшли, то там вже нічого не було...“ Хвилинку, але ж там був ваш куратор, який контролює всі операції. То виходить так, що куратор НБУ крав гроші? А тепер виходить так, що тільки банкіри несуть відповідальність. Хоча куратори підпорядковані НБУ і тут теж є їх відповідальність.

Якщо вірити європейським стандартам — там теж є куратори, які несуть ще більшу відповідальність, аніж банкіри, це державні службовці і вони повинні чітко виконувати свої зобов’язання”, — зауважив О.Охрименко.

Нагадаємо, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того, як була виконана постанова НБУ.

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