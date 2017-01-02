НБУ ликвидировал большинство банков незаконно - эксперт

По его словам, бесконтрольность Нацбанка, которая привела к хаосу на рынке, началась в 2014 году - когда было отменено согласование постановлений НБУ в Минюсте.

"Раньше любое постановление НБУ должно было проходить через Минюст. Но в новом законе решили, что это не нужно и это убрали, поэтому он стал бесконтрольным. НБУ действительно нарушал законодательство очень существенно. И были случаи, когда суд фактически признал решение НБУ незаконным, но там отказывались выполнять решение суда. Причем, в случае, когда суд говорит, что постановление законно - НБУ соглашается с этим, печатает это решение, а как только суд признает это незаконным - НБУ говорит, что суд это сделал неправильно.

Фактически на сегодняшний момент мы видим полностью развал банковской системы и пренебрежение законодательством ", - отметил он.

А.Охрименко рассказал, что в любой цивилизованной стране, незаконность деятельности банка должна быть доказана в суде.

"Для того, чтобы закрыть любой банк, Центробанк должен доказать, что действительно имело место нарушение. То есть, даже если банк обвиняют в отмывании денег - то во всех странах есть дело, и решение суда, подтверждающее факт отмывания денег, а только потом закрытие.

Что делает наш Нацбанк - его специалист, скажем так, приходит, принимает решение, причем иногда незаконно, потому что взятки никто не отменял, и в результате мы видим, что закрыли банк потому, что он якобы отмывал деньги, но никакого решения суда и подтверждающих фактов этому нет. Есть просто заявление работника НБУ, наверное он отмывал деньги, но вот четко они не знают ", - пояснил эксперт.

По словам А.Охрименко, сейчас идет банальный передел банковского сектора.

"И некоторые этим очень довольны", - подчеркнул он.

Он также отметил, что во время так называемой чистки банковского сектора, арестовывать банкиров неуместно, поскольку до сих пор не выяснено, кто на самом деле виноват в ликвидации банков.

"Очень часто НБУ вводит в банк так называемого куратора. Куратор фактически контролирует работу банка. Но очень часто бывало так, что именно куратор доводит банк до банкротства, а после этого НБУ его ликвидирует. Поэтому здесь возникает вопрос, а какая ответственность куратора? Не было ли там злоупотреблений? У нас было много фактов, когда НБУ заявлял: "вот когда мы зашли, то там уже ничего не было ..." Минутку, но там был ваш куратор, который контролирует все операции. То получается так, что куратор НБУ воровал деньги? А теперь получается так, что только банкиры несут ответственность. Хотя кураторы подчинены НБУ и здесь тоже есть их ответственность.

Если верить европейским стандартам - там тоже есть кураторы, которые несут еще большую ответственность, чем банкиры, это государственные служащие и они должны четко выполнять свои обязательства ", - отметил А.Охрименко.

Напомним, банк "Михайловский" было признано неплатежеспособным после того, как было выполнено постановление НБУ.