НБУ купив на валютному аукціоні 20 млн дол.

“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 42,7 млн дол., з яких НБУ придбав 20 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,65 грн/дол., максимальний — 26,70 грн/дол. та середньозважений — 26,6910 грн/дол.

Водночас, за максимальним курсом було придбано 35% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 7 млн дол.

Нагадаємо, 29 грудня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 59,1 млн доларів.

Додамо, що відсьогодні готівкові розрахунки українців не перевищуватимуть 50 тис. грн.