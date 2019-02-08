НБУ: доходи бюджету від податків цього року зростуть на 11%

"Податкові доходи зведеного бюджету в 2019 році збільшаться на 11%", - йдеться у звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці торік задекларували на 16% більше доходів

Як зазначається, найвищі темпи зростання очікуються від ПДФО через високі темпи підвищення номінальної заробітної плати в економіці.

"Водночас суттєво зростуть і бюджетні видатки на оплату праці, а загалом зростання державних видатків соціального характеру (разом з пенсійним забезпеченням) становитиме близько 12%, що буде вагомим фактором підтримки внутрішнього споживчого попиту. Капітальні видатки зведеного бюджету на всьому прогнозному горизонті очікуються близькими до 3,5% ВВП, цьому сприятиме політика уряду з відновлення дорожньої інфраструктури", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику у 2019-2021 роках.