НБУ: доходи бюджету від податків цього року зростуть на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Доходи зведеного бюджету від податків у 2019 році збільшаться на 11%. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.
"Податкові доходи зведеного бюджету в 2019 році збільшаться на 11%", - йдеться у звіті.
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Як зазначається, найвищі темпи зростання очікуються від ПДФО через високі темпи підвищення номінальної заробітної плати в економіці.
"Водночас суттєво зростуть і бюджетні видатки на оплату праці, а загалом зростання державних видатків соціального характеру (разом з пенсійним забезпеченням) становитиме близько 12%, що буде вагомим фактором підтримки внутрішнього споживчого попиту. Капітальні видатки зведеного бюджету на всьому прогнозному горизонті очікуються близькими до 3,5% ВВП, цьому сприятиме політика уряду з відновлення дорожньої інфраструктури", - вказали у НБУ.
Нагадаємо, у НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику у 2019-2021 роках.