Названо дату проведення торгів з другого 4G-тендеру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Проведення торгів з продажу другого пакету ліцензій на 4G заплановане на 6 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-секретаря Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Тетяни Ліговської.
“Проведення торгів „з голосу“ та визначення переможців тендеру на отримання ліцензій на 4G у діапазоні 1800 МГц попередньо заплановано на 6 березня 2018 року”, — повідомила прес-секретар.
Нагадаємо, попередні торги відбулися 31 січня 2018 року. Мобільні оператори “lifecell”, “Київстар” і “Vodafone Україна” здобули ліцензії на користування частотами в діапазоні 2600 МГц для впровадження технології.
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