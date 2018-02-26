Названа дата проведения торгов второго 4G-тендера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Проведение торгов по продаже второго пакета лицензий на 4G запланировано на 6 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Татьяну Лиговскую.
"Проведение торгов "с голоса" и определение победителей тендера на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц предварительно запланировано на 6 марта 2018", - сообщила пресс-секретарь.
Напомним, предыдущие торги состоялись 31 января 2018. Мобильные операторы "lifecell", "Киевстар" и "Vodafone Украина" получили лицензии на пользование частотами в диапазоне 2600 МГц для внедрения технологии.
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