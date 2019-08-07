Названі обсяги будівництва по районам столиці

Так, у Голосіївському районі було вироблено будівельної продукції на 2,7 млн грн, підприємствами Печерського – 2,6 млн грн або 16,7% та Шевченківського – 1,9 млн грн або 12,2%, а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,6% та 4,4% від загального обсягу в цілому по місту.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".