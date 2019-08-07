Названы объемы строительства по районам столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В первом полугодии 2019-го наибольший объем строительной продукции произведено предприятиями и организациями Голосеевского района Киева - 17,5% от общего объема. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики Киева.
Так, в Голосеевском районе было произведено строительной продукции на 2,7 млн грн, предприятиями Печерского - 2,6 млн грн или 16,7% и Шевченковского - 1,9 млн грн или 12,2%, а наименьший - Деснянского и Подольского районов соответственно 2,6% и 4,4% от общего объема в целом по городу.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тыс. квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".