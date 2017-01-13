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НАЗК: з 1 січня внесено зміни до інформації, що зазначається в декларації

Київ • УНН

 • 19664 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції акцентує увагу на змінах у Законі України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” до інформації, що зазначається в декларації. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

Так, внесено зміни до ст.46 Закону України “Про запобігання корупції”, а саме: з 1 січня 2017 року при зазначенні відомостей про цінне рухоме майно, отримані доходи у вигляді подарунків, наявні грошові активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини встановлений Законом поріг декларування визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року (на 01.01.2017- 1600 гривень).

Такі зміни стосуються подання декларацій за 2017 рік.

При цьому слід зазначити, що при заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування повідомляють НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані (ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”), якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017- 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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