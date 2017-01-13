НАПК: с 1 января внесли изменения в информацию, которая указывается в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции акцентирует внимание на изменениях в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" в информации, которая отмечается в декларации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Так, внесены изменения в ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно: с 1 января 2017 г. при указании сведений о ценном движимом имуществе, полученных доходах в виде подарков, имеющихся денежных активах, финансовых обязательствах, расходах и сделках установленный Законом порог декларирования определяется в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (на 01.01.2017- 1600 гривен).
Такие изменения касаются представления деклараций за 2017 год.
При этом следует отметить, что при заполнении деклараций за 2016 г. применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 г. (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 г. субъекты декларирования сообщают НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии (ч.2 ст. 52 Закона Украины "О предупреждении коррупции"), если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017 г. - 80 тыс. гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.