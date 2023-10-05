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НАЗК вважає аргументи суду щодо ексзаступника керівника ОП Тимошенка непереконливими, однак не може оскаржити рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. НАЗК ознайомилось з постановою Печерського районного суду Києва щодо можливого вчинення колишнім заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, однак не може її оскаржити, повідомляє пресслужба Агенства, передає УНН.

Деталі

НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим "неповними та непереконливими", а відповідне рішення "невмотивованим".

Проте через недосконалість законодавства у Національного агентства, як вказано, відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

Зазначається, що за чинним законодавством НАЗК наділене повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи й не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій.

Національне агентство розуміє, що судове рішення набуло законної сили, проте питання встановлення істини у цій справі, як повідомляється, не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду.

Розуміючи проблему, як вказано, НАЗК ще минулого року напрацювало пакет пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б могли усунути зазначені недоліки та забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Нагадаємо

У НАЗК встановили, що колишній заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив обмеження щодо одержання подарунків.

Українські Національні Новини

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