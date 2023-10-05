НАПК считает аргументы суда по экс-замруководителя ОП Тимошенко не убедительными, однако не может обжаловать решение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. НАПК ознакомилось с постановлением Печерского районного суда Киева относительно возможного совершения бывшим заместителем руководителя Офиса Президента Кириллом Тимошенко административных правонарушений, связанных с коррупцией, однако не может ее обжаловать, сообщает пресс-служба Агентства, передает УНН.
Детали
НАПК считает аргументы суда о признании Тимошенко невиновным "неполными и неубедительными", а соответствующее решение "немотивированным".
Однако из-за несовершенства законодательства у Национального агентства, как указано, отсутствует возможность представить свою позицию в суде или обжаловать решение в апелляционной инстанции.
Отмечается, что по действующему законодательству НАПК наделено полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, однако не является стороной при рассмотрении дела и не имеет возможности предоставить суду аргументы в защиту своих позиций.
Национальное агентство понимает, что судебное решение вступило в законную силу, однако вопрос установления истины в этом деле, как сообщается, не является однозначным из-за отсутствия состязательности и всесторонности во время его рассмотрения.
Понимая проблему, как указано, НАПК еще в прошлом году наработало пакет предложений по внесению изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые могли бы устранить указанные недостатки и обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанные с коррупцией.
Напомним
В НАПК установили, что бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил ограничения по получению подарков.